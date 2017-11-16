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16 ноября 2017
15 ноября 2017
06:20  16 ноября 2017 0

Госдеп заявил о потере ИГИЛ 95% территории в Сирии и Ираке

Терроризм, террористы , терроризм, террорист
Власти США заявили о крушении халифата ИГ в СирииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Спецпосланник президента США по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» Бретт Макгерк заявил, что боевики потеряли 95% территории, которую они когда-то контролировали в Ираке и Сирии.

Более того, как отметили в Госдепартаменте, за время существования коалиции США (с 2014 года), больше 7,5 млн человек были освобождены из плена террористов, а 2,6 млн иракцев вернулись домой, пишет RT.

Сейчас, по словам Макгерка, против террористов борется одна из саиых больших коалиций в истории — 74 государства, и эта борьба должна быть продолжена. «У ИГ больше нет столицы, так называемый халифат разваливается, они бегут туда, где могут спрятаться», — добавил он.

Ранее, напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Сирии завершается ликвидация «очага международного терроризма».

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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