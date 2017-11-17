Шутка президента вызвала всеобщий смех присутствующих
Президент России Владимир Путин ответил шуткой про выборы главы государства на приглашение ВГИК посетить юбилей института кинематографии, что вызвало овации в зале, сообщает РИА «Новости».
«Мы просили бы вас найти время в своем плотном графике в сентябре 2019 года посетить ВГИК и поздравить со 100-летием», — сказал Путину ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев.
«Владимир Сергеевич, спасибо большое. У нас в марте выборы, а вы мне в 2019 году говорите о серьезном графике», — под смех собравшихся заметил Путин.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, ранее заявил, что неизвестно, будет ли Путин баллотироваться на следующий срок, напоминает RT.