21:58 30 ноября 2017 0

У курсанта нашли листок со схемой казармы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курсанта Военно-космической академии Вадима Осипова обвинили в приготовлении теракта группой лиц по предварительному сговору. Юноша своей вины не признает.

Вся история началась после того, как у курсанта нашли листок со схемой казармы. В тот же день к курсанту пришел сотрудник ФСБ и якобы стал распрашивать юношу, как бы он действовал если бы был террористом. Молодой человек заявил, что завладел бы оружием и захватил бы казарму. При этом Осипов отметил, что его план можно использовать для «выявления недостатков в системе». Позже его задержали, заподозрив в экстремизме. Якобы, юноша также читал запрещенную в России «Азбуку «Домашнего экстремизма». Сам курсант заявил, что никогда не собирался воплощать свои идеи в жизнь. По его словам его подвела любовь к шуткам и увлечение историями про диверсантов. Кроме того, он хотел защитить казарму после теракта в метро Санкт-Петербурга и нападения на военную часть в Чечне.

Как сообщает издание Republic, следствие по делу 19-летнего курсанта почти завершено. Максимальное наказание, которое молодой человек может получить за подготовку теракта — пожизненное лишение свободы.