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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:58  30 ноября 2017 0

Российского курсанта обвиняют в подготовке теракта из-за нарисованной схемы казармы. Ему грозит пожизненное

Автомобильное училище. Челябинск., спальная, казарма, кровать
У курсанта нашли листок со схемой казармыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курсанта Военно-космической академии Вадима Осипова обвинили в приготовлении теракта группой лиц по предварительному сговору. Юноша своей вины не признает.

Вся история началась после того, как у курсанта нашли листок со схемой казармы. В тот же день к курсанту пришел сотрудник ФСБ и якобы стал распрашивать юношу, как бы он действовал если бы был террористом. Молодой человек заявил, что завладел бы оружием и захватил бы казарму. При этом Осипов отметил, что его план можно использовать для «выявления недостатков в системе». Позже его задержали, заподозрив в экстремизме. Якобы, юноша также читал запрещенную в России «Азбуку «Домашнего экстремизма». Сам курсант заявил, что никогда не собирался воплощать свои идеи в жизнь. По его словам его подвела любовь к шуткам и увлечение историями про диверсантов. Кроме того, он хотел защитить казарму после теракта в метро Санкт-Петербурга и нападения на военную часть в Чечне.

Как сообщает издание Republic, следствие по делу 19-летнего курсанта почти завершено. Максимальное наказание, которое молодой человек может получить за подготовку теракта — пожизненное лишение свободы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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