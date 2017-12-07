Пермские единороссы выбрали делегатов на всероссийский съезд

13:36 07 декабря 2017 0

Токарь-депутат Валерий Трапезников поедет делегатом в Москву Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермское региональное отделение «Единой России» выбрало делегатов на всероссийский съезд партии, который пройдет в конце декабря. В Москву поедут шесть человек.

В четверг, 7 декабря, в Перми проходит итоговая конференция регионального отделения партии «Единая Россия». На ней, в том числе выбрали делегатов на всероссийский съезд партии власти, который состоится 22—23 декабря. Туда отправятся Александр Вяткин (Лобаново), Павел Гойденко (Соликамский район), Ирина Пономарева (Мотовилихинский район Перми), Лариса Трофимова (Кишерть). Все эти кандидатуры ранее были согласованы. Также в съезде примут участие члены генсовета ЕР. От Прикамья это депутат Заксобрания Валерий Трапезников и депутат земского собрания Уинского района Сергей Бычин.

XVII Съезд «Единой России» пройдет 22—23 декабря в Москве. На нем запланированы два вопроса: определить приоритетные задачи партии на 2018 год и произвести кадровые изменения в руководящих органах «ЕдРа».