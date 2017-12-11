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11 декабря 2017
22:44  11 декабря 2017 0

Россия на треть увеличила доходы от экспорта нефти

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., нефть
Россия отправила за границу более 213 миллионов тонн «черного золота»Фото: media.gazprom-neft.ru

Доходы России от экспорта отечественной нефти в январе—октябре 2017 года выросли почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. В целом страна продала сырья на 76,93 миллиарда долларов, сообщили в Федеральной таможенной службе России. Объем экспорта «черного золота» составил 213,72 млн тонн, это на 0,5% больше, чем в 2016 году.

Большая часть экспорта топлива пришлась на страны дальнего зарубежья, пишет Life.ru. Туда отправили 198,7 млн тонн нефти, что принесло в казну 72,73 млрд долларов против 56,13 млрд долларов годом ранее.

В СНГ Россия отправила около 15 миллионов тонн нефти и заработала на этом 4,2 миллиарда долларов. В 2016 году прибыль составила 3,53 миллиарда долларов.

Виктор Дорофеев
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