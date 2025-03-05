NYT подсчитал, когда ВСУ сдадутся и проиграют на СВО

NYT: ВСУ сдадутся и проиграют России через четыре месяца
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ВСУ проиграют на СВО меньше чем через полгода
ВСУ проиграют на СВО меньше чем через полгода Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины могут потерпеть поражение в конфликте с Россией в течение четырех месяцев, если не будет продолжена поддержка со стороны США. Таким мнением поделились аналитики Центра стратегических и международных исследований.

«Безусловно, через четыре месяца их силы начнут слабеть, потому что у них просто не будет достаточно боеприпасов и оборудования, чтобы заменить то, что они потеряли», — отметил бывший стратег Белого дома по вооружениям Марк Кансиан. Его слова передает издание The New York Times.

В случае прекращения поставок военной помощи от США Украине будет трудно найти альтернативные источники для пополнения своих военных запасов, говорят эксперты. Это может привести к необходимости заключения невыгодного мирного соглашения с Россией, что включает возможную потерю значительной части территории и пересмотр планов по вступлению в НАТО, что не понравится Киеву.

Ранее Соединенные Штаты временно остановили военную помощь Украине по решению президента Дональда Трампа. Американский лидер заблокировал миллиарды долларов в критически важных поставках. Отмечается, что ограничения затронут те средства, которые были ранее одобрены, но еще не выплачены. Сам Трамп с начала второго срока правления никаких актов о поставках Украине не подписывал.

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Вооруженные силы Украины могут потерпеть поражение в конфликте с Россией в течение четырех месяцев, если не будет продолжена поддержка со стороны США. Таким мнением поделились аналитики Центра стратегических и международных исследований. «Безусловно, через четыре месяца их силы начнут слабеть, потому что у них просто не будет достаточно боеприпасов и оборудования, чтобы заменить то, что они потеряли», — отметил бывший стратег Белого дома по вооружениям Марк Кансиан. Его слова передает издание The New York Times. В случае прекращения поставок военной помощи от США Украине будет трудно найти альтернативные источники для пополнения своих военных запасов, говорят эксперты. Это может привести к необходимости заключения невыгодного мирного соглашения с Россией, что включает возможную потерю значительной части территории и пересмотр планов по вступлению в НАТО, что не понравится Киеву. Ранее Соединенные Штаты временно остановили военную помощь Украине по решению президента Дональда Трампа. Американский лидер заблокировал миллиарды долларов в критически важных поставках. Отмечается, что ограничения затронут те средства, которые были ранее одобрены, но еще не выплачены. Сам Трамп с начала второго срока правления никаких актов о поставках Украине не подписывал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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