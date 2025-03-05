Дурова и Джареда Лето застали на ужине при свечах в городе любви

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Джаред Лето поужинал с Дуровым во Франции
Джаред Лето поужинал с Дуровым во Франции Фото:

Лидер музыкальной группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров были замечены за ужином в одном из ресторанов Франции. Об этом стало известно благодаря фотографиям, опубликованным в социальной сети Х.

«Джаред сегодня в Париже», — написал пользователь с ником Marysun в социальной сети Х, прикрепив к посту фотографии, на которых известный артист и миллиардер ужинают при свечах. На данный момент детали и цели встречи Лето и Дурова остаются неизвестными.

Джаред Лето ужинал с Павлом Дуровым при свечах
Джаред Лето ужинал с Павлом Дуровым при свечах
Фото:

Ранее Джаред Лето спровоцировал слухи о  романе с россиянкой Яной Величко, выпускающей музыку под псевдонимами «Я» и «Яна Ясс». В видео, опубликованном в telegram-канале «Антиглянец», видно, как Величко поднялась на сцену во время выступления Лето, а затем провела время с ним в гримерке. Ранее у Лето были романы с россиянками, в том числе с моделью Валерией Кауфман и Дарьей Корчиной.

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Лидер музыкальной группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров были замечены за ужином в одном из ресторанов Франции. Об этом стало известно благодаря фотографиям, опубликованным в социальной сети Х. «Джаред сегодня в Париже», — написал пользователь с ником Marysun в социальной сети Х, прикрепив к посту фотографии, на которых известный артист и миллиардер ужинают при свечах. На данный момент детали и цели встречи Лето и Дурова остаются неизвестными. Ранее Джаред Лето спровоцировал слухи о  романе с россиянкой Яной Величко, выпускающей музыку под псевдонимами «Я» и «Яна Ясс». В видео, опубликованном в telegram-канале «Антиглянец», видно, как Величко поднялась на сцену во время выступления Лето, а затем провела время с ним в гримерке. Ранее у Лето были романы с россиянками, в том числе с моделью Валерией Кауфман и Дарьей Корчиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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