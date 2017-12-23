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23 декабря 2017
11:31  23 декабря 2017 8

Россияне потратят на новогодние подарки астрономическую сумму

Новогодний прием Евгения Куйвашева в Театре Эстрады для представителей общественности. Екатеринбург, часы, новый год, зрители, новогодняя ночь, полночь
Подарки родным и близким собираются сделать 71% россиянФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители России потратят около 122 миллиардов рублей на покупку новогодних подарков, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Аналитики в преддверии Нового года провели опрос среди 18 тысяч потребителей и узнали, что хотят подарить и получить россияне.

Согласно результатам опроса, подарки родным и близким собираются сделать 71% россиян, пишет RT. 24% из них будут покупать подарки через интернет-магазины, а 60% — в обычных. Еще 16% россиян готовы сделать подарки своими руками.

Оказалось, что больше десяти тысяч рублей на подарки готовы выделить только 4% опрошенных. От пяти до десяти тысяч намерены потратить 11% россиян. 44% жителей попробуют уложиться в три-пять тысяч рублей, а еще 23% — в одну-три тысячи рублей. 18% респондентов не собираются тратить на подарки более тысячи рублей.

Чаще всего при покупке подарков выбор падает на электронику и бытовую технику — 31%. Второе место по популярности заняли товары для красоты и здоровья (23%), третье — одежда (11%). Ювелирные украшения дарят только 9% россиян. При этом большинство жителей страны хотят получить на Новый год смартфоны, ювелирные украшения, крепкий алкоголь, умные часы и товары для спорта.

Ранее ВЦИОМ расспросил россиян о планах на новогоднюю ночь. Выяснилось, что за собственным столом праздник готовы провести 78% жителей, пишет телеканал 360.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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