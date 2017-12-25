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26 декабря 2017
25 декабря 2017
23:09  25 декабря 2017 3

Однополые браки и эвтаназия сделали уходящий год «ужасным» для церкви

Священник из Австралии сказал пастве, что религия подвергнута сомнениюWikimedia Commons

Глава католической церкви Австралии архиепископ Энтони Фишер назвал 2017 год ужасным. Причина заключается в гомосексуальных браках.

«Для людей веры, можно сказать, этот год был annus horribilis (с лат. „ужасный год“), поскольку наши христианские концепции жизни и любви были оспорены в дискуссиях о браке и эвтаназии», — сказал Фишер, обращаясь к пастве и поздравляя ее с католическим Рождеством. Он считает, что религия в Австралии подвергнута сомнению, а «мир нуждается в новой надежде», сообщает Life.ru.

Фишер был одним из противников принятия закона об однополых браках в Австралии. Но в 2017 году соответствующий закон все-таки был принят.

Ольга Дудорова
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