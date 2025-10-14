Лукашенко заявил о готовности заключить сделку с США

Беларусь готова заключить «большую сделку» с США. Но для этого должны быть учтены интересы обеих сторон. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы готовы с ними заключить большую сделку», — заявил Лукашенко. Его слова приводит издание «Белта». Он также отметил, что Штаты предложат свои требования, а Беларусь — свои.
Помимо этого, президент Республики поделился, что оценивает предложения президента США Дональда Трампа абсолютно нормально. Однако интересы Республики также должны быть учтены.
Ранее Александр Лукашенко уже подчеркивал значимость усилий Дональда Трампа по обеспечению стратегической стабильности и поддержке инициативы президента РФ Владимира Путина по ДСНВ. Также он назвал лидера Штатов «бунтарем» в хорошем смысле этого слова.
