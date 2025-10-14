Лукашенко заявил о готовности заключить сделку с США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интересы Беларуси, в сделке с США также должны быть учтены, заявил Лукашенко
Интересы Беларуси, в сделке с США также должны быть учтены, заявил Лукашенко Фото:

Беларусь готова заключить «большую сделку» с США. Но для этого должны быть учтены интересы обеих сторон. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы готовы с ними заключить большую сделку», — заявил Лукашенко. Его слова приводит издание «Белта». Он также отметил, что Штаты предложат свои требования, а Беларусь — свои.

Помимо этого, президент Республики поделился, что оценивает предложения президента США Дональда Трампа абсолютно нормально. Однако интересы Республики также должны быть учтены.

Ранее Александр Лукашенко уже подчеркивал значимость усилий Дональда Трампа по обеспечению стратегической стабильности и поддержке инициативы президента РФ Владимира Путина по ДСНВ. Также он назвал лидера Штатов «бунтарем» в хорошем смысле этого слова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беларусь готова заключить «большую сделку» с США. Но для этого должны быть учтены интересы обеих сторон. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. «Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы готовы с ними заключить большую сделку», — заявил Лукашенко. Его слова приводит издание «Белта». Он также отметил, что Штаты предложат свои требования, а Беларусь — свои. Помимо этого, президент Республики поделился, что оценивает предложения президента США Дональда Трампа абсолютно нормально. Однако интересы Республики также должны быть учтены. Ранее Александр Лукашенко уже подчеркивал значимость усилий Дональда Трампа по обеспечению стратегической стабильности и поддержке инициативы президента РФ Владимира Путина по ДСНВ. Также он назвал лидера Штатов «бунтарем» в хорошем смысле этого слова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...