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30 декабря 2017
10:57  30 декабря 2017 0

Членов банды «Братва» осудили на 165 лет. Они держали в страхе целый город

Евромайдан. Киев (Украина), наручники, арест
Фигуранты не признали винуФото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Татарстане осудили членов преступной группировки «Братва». 33-летнего главаря банды Максима Ионова и его 14 сообщников обвинили в совершении убийств, вымогательств, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

По версии следствия, злоумышленники с 2012 по 2014 год нападали с ножами и обрезками арматуры на жителей Лениногорска. Так, в 2012 году они избили предпринимателя, чтобы принудить его к отказу от продажи административно-производственного комплекса. В 2013 году они избили другого бизнесмена за отказ платить 15 тысяч рублей. Драки происходили в том числе с участниками противоборствующей группировки «Спортсмены». В результате двое человек были убиты, трое получили ранения. Фигуранты не признали вину в содеянном.

Максима Ионова суд приговорил к 21 году лишения свободы, всех остальных членов банды — на срок от восьми до 19 лет. В общей сложности участники ОПГ получили 165 лет колонии строгого режима.

Ранее «воры в законе» из бывшего СССР попали под санкции Минфина США, отмечало агентство Nation News. Под прицел ведомства в том числе попали Шакро Молодой, Тайванчик, Камчи Бишкекский и Вадик Белый.

Виктор Дорофеев
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