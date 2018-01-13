Дипломаты Эквадора пожаловались, что Джулиан Ассанж не моется

22:03 13 января 2018 0

Поведение основателя WikiLeaks критикуют сотрудники посольства Фото: Espen Moe/Flickr.com

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, который живет на территории посольства Эквадора в Лондоне, не соблюдает элементарные правила гигиены. На него пожаловались сотрудники диппредставительства.

Источник американского телеканала предположил, что Ассанж «вообще не моется должным образом», передает «Газета.Ru». Сотрудники посольства неоднократно высказывали недовольство поведением основателя WikiLeaks. Также жалобы на его привычки и ранее поступали от его друзей и коллег.

Отмечается, что отношение Джулиана Ассанжа к гигиене стало одной из причин, по которым посольство захотело избавиться от него.

Как писало «URA.RU» ранее, летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия. В декабре того же года его задержали в Лондоне, а через несколько дней выпустили под залог. В начале января 2018 года стало известно, что власти Эквадора, предоставившие ему убежище на территории посольства в Лондоне, могут лишить создателя скандального ресурса WikiLeaks права пребывания на территории своего дипломатического представительства. Поводом для такого шага стала критика Ассанжем союзников президента Эквадора.