23:10 17 января 2018 3

Силуанов назвал залог устойчивости финансов в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в России следует ослабить зависимость экономики от колебаний цен на нефть. В пример он поставил Норвегию.

«Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые происходили в прошедшие несколько лет», — цитирует министра RT. Он считает, что норвежским властям удалось добиться этой независимости вследствие «взвешенной и консервативной» бюджетной политики. Силуанов добавил, что устойчивость бюджета — это залог устойчивости и финансов в стране.

Ранее Антон Силуанов предположил, что в 2018 году бюджет РФ будет профицитным. «URA.RU» сообщало, что, по мнению министра, избежать резкого укрепления рубля помогут закупки иностранной валюты. Отмечалось, что Минфин с этого года изменило формулу закупок валюты по бюджетному правилу — при нефти дороже сорока долларов дополнительные доходы поступают на закупки для резервов.