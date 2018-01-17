Силуанов не допустит резкого укрепления рубля

19:59 17 января 2018 3

Антон Силуанов придумал, как избежать резкого укрепления рубля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Избежать резкого укрепления рубля помогут закупки иностранной валюты. Об этом на Гайдаровском форуме в Москве заявил министр финансов Антон Силуанов. Он также предположил, что в 2018 году федеральный бюджет станет профицитным.

По словам Силуанова, применение бюджетного правила позволит сгладить курс и избежать резкого укрепления рубля. «Цены на нефть у нас выросли, и курс у нас немного укрепился, мы начали осуществлять покупки валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу», — цитирует Силуанова РБК.

Глава Минфина напомнил что ведомство с этого года изменило формулу закупок валюты по бюджетному правилу — при нефти дороже 40 долларов дополнительные доходы поступают на закупки для резервов. Так, в январе на покупку валюты планируется направить 257,1 млрд рублей нефтегазовых сверхдоходов.

Ранее планировалось, что дефицит бюджета в 2017 году составит 2,5% ВВП, однако по итогу года он оказался равен 1,5%. Если такая же тенденция сохранится, то, по предположению Силуанова, бюджет 2018 года может стать профицитным.

Ранее Антон Силуанов посоветовал россиянам хранить деньги в рублях. По его словам, которые приводит портал «Русская планета», бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала.