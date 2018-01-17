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18 января 2018
17 января 2018
19:59  17 января 2018 3

Силуанов не допустит резкого укрепления рубля

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, силуанов антон, жест рукой
Антон Силуанов придумал, как избежать резкого укрепления рубляФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Избежать резкого укрепления рубля помогут закупки иностранной валюты. Об этом на Гайдаровском форуме в Москве заявил министр финансов Антон Силуанов. Он также предположил, что в 2018 году федеральный бюджет станет профицитным.

По словам Силуанова, применение бюджетного правила позволит сгладить курс и избежать резкого укрепления рубля. «Цены на нефть у нас выросли, и курс у нас немного укрепился, мы начали осуществлять покупки валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу», — цитирует Силуанова РБК.

Глава Минфина напомнил что ведомство с этого года изменило формулу закупок валюты по бюджетному правилу — при нефти дороже 40 долларов дополнительные доходы поступают на закупки для резервов. Так, в январе на покупку валюты планируется направить 257,1 млрд рублей нефтегазовых сверхдоходов.

Ранее планировалось, что дефицит бюджета в 2017 году составит 2,5% ВВП, однако по итогу года он оказался равен 1,5%. Если такая же тенденция сохранится, то, по предположению Силуанова, бюджет 2018 года может стать профицитным.

Ранее Антон Силуанов посоветовал россиянам хранить деньги в рублях. По его словам, которые приводит портал «Русская планета», бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала.

Нина Калинина
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