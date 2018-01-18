52 человека сгорели в автобусе во время аварии в Актюбинской области в Казахстане. О гибели людей в огне сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов.
«18 января 2018 года, в 10.30 по местному времени, в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м км автодороги Самара — Шымкент, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки „Икарус“. В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя», — приводит слова Иманкулова RТ.
По предварительным данным, в автобусе ехали граждане Узбекистана. Известно, что пятерым пассажирам удалось выбраться из горящего автобуса, остальные 52 погибли в огне. Выжившим оказывается медицинская помощь, добавляет «Федеральное агентство новостей».
Видео: телеграм-канал Life Shot