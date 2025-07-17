Для некоторых российских водителей хотят ужесточить правила ПДД

В России призвали урегулировать вопросы по части ПДД насчет китайских автомобилей, управляемых со смартфонов. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что для водителей таких машин предложено ввести определенные условия использования транспорта, а за их нарушение выписывать штраф в 15 тысяч рублей.
«Сейчас от ответственности, к примеру, за пьяную езду с помощью использования ассистентов помощи водителю пытаются уйти отдельные граждане. Понятно, что такое неприемлемо. Наше предложение не касается автоматизированного транспорта, который сейчас тестируется на дорогах в рамках экспериментального правового режима. А вот с „беспилотными“ китайскими авто нужно навести порядок», — передает telegram-канал Shot слова Шапарина из его обращения к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.
Антон Шапарин попросил руководителя министерства распорядиться о подготовке соответствующих изменений в правила дорожного движения. Поправки предусматривают установление для водителей двух правил по использованию транспортного средства: обязательное нахождение за рулем и самостоятельное управление автомобилем без использования смартфонов или других устройств.
За оставление водительского места во время движения машины, предлагается ввести административный штраф в размере 15 тысяч рублей. Для этого потребуется внести изменения в действующие законы.
Ранее в Казани сотрудники ГИБДД остановили автомобиль LiXiang L7 , который передвигался без водителя за рулем. Находившиеся в салоне пассажиры поспешили рассказать инспекторам, что машина движется с помощью автопилота — то есть мобильного телефона. Один из пассажиров при этом с трудом произносил слова, предположительно из-за усталости. После обсуждения ситуации сотрудники ГИБДД приняли решение выписать штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности.
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