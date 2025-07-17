Shot: мошенники угнали у Елены Воробей соцсети и лишили заработка

Юмористка Елена Воробей стала жертвой интернет-мошенников, которые получили доступ к ее аккаунтам в социальных сетях. Инцидент начался еще в июле 2024 года.
«У Елены Воробей угнали соцсети. Мошенники лишили её больше миллиона рублей заработка от рекламы», — пишет telegram-канал Mash. По словам Воробей, неизвестные получили полный контроль над ее аккаунтами и использовали их для размещения рекламы. Артистка заявила, что за год потеряла более миллиона рублей потенциального заработка от рекламных интеграций, размещенных без ее ведома. Стоит отметить, что официальная монетизация для российских авторов на платформах YouTube и Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) была отключена еще в 2022 году.
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