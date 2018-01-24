16:32 24 января 2018 0

По мнению английских врачей, лучшее лекарство — «немного подождать» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Москвич, который переехал в Великобританию, рассказал об особенностях английской медицины. По его словам, английские врачи в большинстве случаев руководствуются правилом «само пройдет». Историю россиянина опубликовала Lenta.ru.

«Медицина в Англии такая, что лучше не болеть», — с таких слов начинается его история. Причин, по словам россиянина, несколько: во-первых, основное лекарство, которое прописывают английские медики, — это парацетамол. Если через неделю симптомы не пройдут, можно записаться на прием повторно, и тогда, возможно, тебе выпишут «самые простые антибиотики». С этим же связана и вторая причина: лучшее лекарство — «немного подождать».

В-третьих, нельзя вызвать «скорую» из-за температуры, даже если занемог ребенок. В Англии существует инструкция под названием «Случаи, когда можно вызвать врача на дом». По словам рассказчика, скорая помощь приедет, «если ты уже не дышишь или истекаешь кровью».

И в-четвертых, стоимость услуг. Для детей до 18 лет медицина бесплатная, даже лекарства по рецепту в аптеках, однако нет института страховок. Получить бесплатные услуги не так-то просто, утверждает россиянин: все рекомендуют просто подождать. Если все же настоять на своем, тебе выставят огромный счет. Например, один визит к терапевту, чтобы осмотреть ребенка, стоит больше 120 фунтов (более девяти тысяч рублей). Из всего перечисленного автор рассказа сделал вывод, что «лучше не болеть — можно умереть».

Ранее американские ученые составили рейтинг стран с лучшими условиями жизни для пенсионеров. Среди составляющих комфорта они учитывали и уровень медицины. Согласно этому рейтингу, Великобритания не попала в первую десятку таких стран, сообщало «URA.RU». Однако, по информации «Федерального агентства новостей», в одном из университетов Уэльса создали «умные бинты», способные самостоятельно отслеживать процесс заживления раны и дистанционно информировать врача о состоянии пациента. Ученые уже готовятся протестировать новинку.