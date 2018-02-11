Американец избил медведя, напавшего на его собаку

Нападение медведя на 11-месячного лабрадора могло бы закончиться печально, если бы собака гуляла по лесу одна. На счастье пса, неподалеку находился его хозяин, который в буквальном смысле голыми роуками сумел прогнать опасного хищника.
Как сообщает «Газета.ру», 29-летний Дастин Грей, увидев происходящее, несколько раз пнул и ударил бурого хищника, а затем ткнул ему пальцем в глаз. В ответ зверь свалил человека с ног.
«Я думал, что он готов съесть меня, что настал мой черед», — приводит RT слова Грея. Однако в момент, когда победа уже практически была на стороне медведя, зверь вдруг сорвался с места и скрылся в чаще леса.
По словам зоологов, февраль — довольно необычное время для подобных происшествий. Обычно медведи еще находятся в спячке и очень редко ходят по лесу в поисках пропитания.