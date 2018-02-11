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11 февраля 2018
10 февраля 2018
Главные новости Москвы
06:45  11 февраля 2018 0

Американец избил медведя, напавшего на его собаку

Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Зверь повалил человека на землю, но неожиданно сорвался с места и сбежал в лесФото: pixabay.com

Нападение медведя на 11-месячного лабрадора могло бы закончиться печально, если бы собака гуляла по лесу одна. На счастье пса, неподалеку находился его хозяин, который в буквальном смысле голыми роуками сумел прогнать опасного хищника.

Как сообщает «Газета.ру», 29-летний Дастин Грей, увидев происходящее, несколько раз пнул и ударил бурого хищника, а затем ткнул ему пальцем в глаз. В ответ зверь свалил человека с ног.

«Я думал, что он готов съесть меня, что настал мой черед», — приводит RT слова Грея. Однако в момент, когда победа уже практически была на стороне медведя, зверь вдруг сорвался с места и скрылся в чаще леса.

По словам зоологов, февраль — довольно необычное время для подобных происшествий. Обычно медведи еще находятся в спячке и очень редко ходят по лесу в поисках пропитания.

Виктор Жуков
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