Назван ТОП-5 китайских автомобилей в России

11:03 17 марта 2018 0

Lifan Solano занял первое место Фото: tssavto, Instagram

Названы самые популярные китайские автомобили в России. Исследование по итогам февраля 2018 года провели аналитики АвтостатИнфо.

Lifan Solano возглавил рейтинг. Эту модель приобрели 203 россиянина, что на 4,2% меньше, чем в феврале прошлого года. Второе место занял кроссовер Lifan X60, реализованный в количестве 154 экземпляров. Это на 68% меньше прошлогоднего достижения.

Бронза рейтинга досталась сразу двум моделям: Chery Tiggo и Lifan X50 — ключами от них теперь владеют по 151 россиянину. Тем не менее, у первой модели продажи выросли на 32,5%, а у второй упали на 45%. Четвертое и пятое место заняли Lifan Myway (150 штук) и DW Hower H3 (145 авто).

Ранее был назван самый выгодный для продажи автомобиль на вторичном рынке в России. Им стал Toyota Highlander с трехлетним пробегом, пишет «Русская планета».