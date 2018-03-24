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24 марта 2018
23 марта 2018
12:10  24 марта 2018 0

В Кремле опровергли информацию о желании Скрипаля вернуться в Россию

Побег из спецучилища в Рефтинском., колючая проволока, запрет, забор, зона, колония, тюрьма, ограждение
Экс-сотрудник ГРУ был осужден за измену родинеФото: Василий Гришин © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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В Кремле опровергли сведения о том, что Сергей Скрипаль хотел вернуться в Россию и якобы отправил соответствующее письмо президенту страны Владимиру Путину.

О желании экс-разведчика вернуться на родину накануне сообщил BBC его бывший одноклассник Владимир Тимошков. Он сослался на телефонный разговор со Скрипалем, в котором бывший полковник ГРУ якобы рассказал о своем письме. Однако в Кремле эту информацию опровергли. «Это не так», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА «Новости».

Сергей Скрипаль, осужденный в России за измену родине, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Сейчас оба пострадавших находятся в коме. Премьер Британии Тереза Мэй объявила виновной в происшествии Россию и объявила о высылке российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Ранее Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь.

Наталья Володина
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