В Кремле опровергли информацию о желании Скрипаля вернуться в Россию

12:10 24 марта 2018 0

Экс-сотрудник ГРУ был осужден за измену родине Фото: Василий Гришин © URA.RU

В Кремле опровергли сведения о том, что Сергей Скрипаль хотел вернуться в Россию и якобы отправил соответствующее письмо президенту страны Владимиру Путину.

О желании экс-разведчика вернуться на родину накануне сообщил BBC его бывший одноклассник Владимир Тимошков. Он сослался на телефонный разговор со Скрипалем, в котором бывший полковник ГРУ якобы рассказал о своем письме. Однако в Кремле эту информацию опровергли. «Это не так», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА «Новости».

Сергей Скрипаль, осужденный в России за измену родине, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Сейчас оба пострадавших находятся в коме. Премьер Британии Тереза Мэй объявила виновной в происшествии Россию и объявила о высылке российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Ранее Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь.