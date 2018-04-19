05:37 19 апреля 2018 0

Дональд Трамп рассказал о гибели солдат в схватке между США и России Фото: официальный сайт Белого дома

Месяц назад в Сирии произошла «серьезная схватка» между американскими и русскими солдатами, в результате которой погибло много людей. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции с премьер-министром Синдзо Абе во Флориде.

«У нас была очень суровая схватка в Сирии. Месяц назад схватка между американскими солдатами и русскими. Тогда много людей погибло, и это очень печально», — приводит РБК слова американского лидера.

Отвечая на вопрос об отношениях между странами и возможные санкции против Москвы, Трамп заявил, что «никто не вел себя так жестко с Россией» как он, добавив, что новые санкции в отношении РФ будут введены тогда, «когда она их действительно заслужит».

Ранее, как напоминает «Национальная служба новостей», постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сторона намерена ввести новые антироссийские санкции из-за поддержки Москвы правительственных сил Сирии. Позже Дональд Трамп отложил наложение новых ограничений.