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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:20  21 апреля 2018 0

Украина признала невозможность возврата Крыма

Парад победы в Севастополе. Крым, крым, севастополь
В ближайшее время вернуть Крым и Донбасс Украина не сможетФото: Михаил Курков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Киев пока не готов вернуть Крым, об этом официально заявил Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Заявление прозвучало в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению чиновника, на сегодняшний день Украина может делать только политические заявления о необходимости возврата полуострова, однако в перспективе Россия «понесет ответственность за свои действия», а Донбасс и Крым вернутся в состав Украины. Тука также указал, что его министерство собирает свидетельства «незаконной» добычи песка и рыбы на территории Крыма. Перспективу возвращения полуострова в состав Украины Тука называет долгосрочной.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам проведенного референдума. За присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Киев не признал результаты плебисцита и считает Крым оккупированной территорией.

Виктор Жуков
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