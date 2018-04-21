Украина признала невозможность возврата Крыма

09:20 21 апреля 2018 0

В ближайшее время вернуть Крым и Донбасс Украина не сможет Фото: Михаил Курков © URA.RU

Киев пока не готов вернуть Крым, об этом официально заявил Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Заявление прозвучало в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению чиновника, на сегодняшний день Украина может делать только политические заявления о необходимости возврата полуострова, однако в перспективе Россия «понесет ответственность за свои действия», а Донбасс и Крым вернутся в состав Украины. Тука также указал, что его министерство собирает свидетельства «незаконной» добычи песка и рыбы на территории Крыма. Перспективу возвращения полуострова в состав Украины Тука называет долгосрочной.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам проведенного референдума. За присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Киев не признал результаты плебисцита и считает Крым оккупированной территорией.