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03 мая 2018
15:44  03 мая 2018 0

В России выпустят марку в честь Путина

Фрэнсис Гэри Пауэрс-мл. в деревне Чудова и посёлке Косулино Свердловской области, почта, открытка, марки
На марке будет изображены Спасская башня и Сенатский дворец Московского КремляФото: Владимир Жабриков © URA.RU

К инаугурации президента России Владимира Путина госкомпания «Почта России» выпустит в обращение почтовую марку, конверт с тематическим оформлением, а также специальный штемпель гашения первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга.

На новой почтовой марке будет изображена Спасская башня и Сенатский дворец Московского Кремля. На ней также будет надпись: «7 мая 2018 года В.В. Путин вступил в должность президента Российской Федерации». В обращение она поступит 7 мая ограниченным тиражом 252 тысячи экземпляров, пишет «Федеральное агентство новостей».

Жители столицы России, а также Санкт-Петербурга в день инаугурации Путина смогут поставить специальный штемпель гашения на марках в отделениях «Почты России». В Москве это можно будет сделать на улице Мясницкой в доме №26, в Санкт-Петербурге на улице Почтамтской в доме №9.

Ранее стало известно, что инаугурация президента РФ Владимира Путина, назначенная на 7 мая в московском Кремле, вероятно, состоится без традиционного проезда президентского кортежа по улицам столицы. Об этом сообщил источник, знакомый с процессом подготовки церемонии.

Иван Шестак
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