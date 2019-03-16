Вайкуле дала оценку творчеству Киркорова и Бузовой

Певице достаточно 10 секунд, чтобы увидеть талант Фото: стоп-кадр «Говорящие головы», YouTube

Знаменитая эстрадная певица Лайма Вайкуле оценила творчество современных исполнителей. Свое мнение о звездах, их способностях и творчестве она высказала в интервью на YouTube-канале «Говорящие головы».

По словам Вайкуле, тому кто не имеет вокальных данных, не стоит считать себя певцом и выходить на большую сцену. «Что самое главное у артиста? Звук. Если у него есть звук», — ответила певица, отвечая на вопрос ведущего об ее отношении к таким певицам, как Ольга Бузова.

При этом, кроме звука, по мнению Вайкуле, у исполнителя должна быть и харизма: «Я могу послушать 10 секунд и могу сказать вам: „О, да. Это интересно“. Сразу слышно. Чувствуешь харизму, чувствуешь звук».

Певица пояснила, что есть много современных молодых исполнителей, которые действительно ее удивили своими талантами, но называть их имена не стала. «Мне отборочно показывают артиста, у него миллионы просмотров, а он — так себе», — рассказала Вайкуле.

Что касается творчества состоявшихся звезд, таких как Филипп Киркоров, снимающий в последнее время эпатажные клипы, то Вайкуле ответила уклончиво. «Мы не можем даже обсуждать, что он имел в виду, — прокомментировала она клип „Цвет настроения синий“, который ведущий назвал „заигрыванием с молодежью“. — Откуда я знаю, кто что имел в виду».

Вайкуле отметила, что современные таланты стоит оценивать не по лайкам и числу просмотров в YouTube и Instagram и не по способностям генерировать скандалы или ругаться матом. Тем не менее она даже завидует молодежи — возможностей стать популярным гораздо больше.