Ассистентка Петросяна поссорилась со своими подписчиками в Instagram фото: bruhunova, Instagram

Ассистентка известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которой приписывают роман с артистом, раскритиковала его экс-супругу Елену Степаненко. По мнению Брухуновой, у бывшей жены ее начальника нельзя научиться ничему хорошему.

В комментариях под одним из постов Брухуновой в Instagram подписчики посоветовали ей учиться мудрости у Степаненко, а не пиариться на имени своего знаменитого избранника. В ответ ассистентка юмориста заявила, что его бывшая супруга — плохой пример для жизненных уроков. «Учиться у Елены Степаненко можно только злости и неконтролируемой агрессии! Это не для меня», — цитирует Брухунову издание «StarHit».

Позже ассистентка Петросяна решила закрыть комментарии под постом, отмечает портал «Утро.ру». «Выдохните уже! Ваши советы: что надеть, как встать, что купить и, как стать лучше уже изрядно надоели! Смотрите за собой!» — написала Брухунова на своей странице.

Сейчас Петросян вместе со своей молодой избранницей отдыхают в одном из самых дорогих отелей Дубая (ОАЭ) — Fairmont The Palm. Предполагается, что такой подарок юморист сделал Брухуновой на ее тридцатилетие.