Ассистентка известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которой приписывают роман с артистом, раскритиковала его экс-супругу Елену Степаненко. По мнению Брухуновой, у бывшей жены ее начальника нельзя научиться ничему хорошему.
В комментариях под одним из постов Брухуновой в Instagram подписчики посоветовали ей учиться мудрости у Степаненко, а не пиариться на имени своего знаменитого избранника. В ответ ассистентка юмориста заявила, что его бывшая супруга — плохой пример для жизненных уроков. «Учиться у Елены Степаненко можно только злости и неконтролируемой агрессии! Это не для меня», — цитирует Брухунову издание «StarHit».
Позже ассистентка Петросяна решила закрыть комментарии под постом, отмечает портал «Утро.ру». «Выдохните уже! Ваши советы: что надеть, как встать, что купить и, как стать лучше уже изрядно надоели! Смотрите за собой!» — написала Брухунова на своей странице.
Сейчас Петросян вместе со своей молодой избранницей отдыхают в одном из самых дорогих отелей Дубая (ОАЭ) — Fairmont The Palm. Предполагается, что такой подарок юморист сделал Брухуновой на ее тридцатилетие.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Выдохните уже! Ваши советы: что надеть, как встать, что купить и, как стать лучше уже изрядно надоели! Смотрите за собой! Уверена, каждому «сердобольному» советчику есть над чем работать не выходя за пределы своего дома. Направьте свою неуёмную энергию в сторону самосовершенства! #будьтепроще #смотривсвоютарелку #надоели