Сейчас лодка путешественника находится у берегов Южной Америки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный путешественник Федор Конюхов попал в сильный шторм с восьмиметровыми волнами в Тихом океане. Судно уцелело, сам Конюхов, отправившийся в одиночную кругосветную экспедицию на весельной лодке, находится на связи с родственниками, сообщила журналистам его жена Ирина.

«Мы каждый час переписываемся по системе BySky, он мне шлет сообщения. Он лежит сейчас пристегнутый там. Тяжелый шторм, на границе с ураганом, <…> пока <…> все идет нормально», — приводят слова супруги путешественника ТАСС. Ирина также отметила, что Конюхов сейчас «жив-здоров», но волны огромные. Шторм должен утихнуть 24 марта.

Федору впервые за все свои походы в одиночку на весельной лодке через Атлантический, Тихий и Южный океаны приходится переживать 12-бальный шторм. Сейчас лодка путешественника находится у берегов Южной Америки. Согласно прогнозу погоды, уже с понедельника в район придет новая буря, а в середине недели будет еще одна, передает РИА «Новости».

Конюхов начал одиночное кругосветное плавание на весельной лодке «АКРОС» 6 декабря из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут путешественника состоит из трех этапов. Выйдя из порта, судно направилось к мысу Горн (Чили). Согласно плану, в декабре 2019 года Федор должен начать переход от мыса Горн до мыса Люин в Австралии. А уже в декабре 2020 года намечен маршрут из Австралии в обратно в Новую Зеландию. Общая протяженность такого кругосветного плавания составляет 27 тысяч километров.