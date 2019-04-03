Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 13:34
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Виды Екатеринбурга, набережная, велосипедист, велопрогулка, активный отдых
В первые две недели мая выходных дней будет 9Фото: Анна Майорова © URA.RU

В майские праздники россияне будут отдыхать девять дней. Об этом напомнила пресс-служба Роструда.

«Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня весны и труда и с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы», — сообщает телеканал 360 со ссылкой на Роструд. Длинными выходные получились из-за переноса выходных дней 5, 6 января и 23 февраля.

Таким образом, первая рабочая неделя будет длиться два дня, во вторую майскую неделю будет три рабочих дня. Предпраздничные дни, 30 апреля и 8 мая, будут короче на один час, уточняют в Роструде.

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