Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

В майские праздники россияне будут отдыхать девять дней. Об этом напомнила пресс-служба Роструда.
«Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня весны и труда и с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы», — сообщает телеканал 360 со ссылкой на Роструд. Длинными выходные получились из-за переноса выходных дней 5, 6 января и 23 февраля.
Таким образом, первая рабочая неделя будет длиться два дня, во вторую майскую неделю будет три рабочих дня. Предпраздничные дни, 30 апреля и 8 мая, будут короче на один час, уточняют в Роструде.