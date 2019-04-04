Уход сына Рогозина с поста главы Ил подтвердили официально

Сын главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина Алексей покинул пост генерального директора Авиационного комплекса имени Ильюшина (ПАО «Ил»). Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
«Алексей Рогозин покидает пост Вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации и Генерального директора ПАО „Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина“», — пояснили представители пресс-службы.
Увольнение Рогозина связано с его переходом на новое рабочее место. Освободившееся место займет глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Юрий Грудинин.
Ранее «URA.RU» сообщало, что правительство России хочет отправить сына Рогозина в отставку. Такое решение связывали с «проблемными вопросами в части усиления кадрового потенциала Объединенной авиастроительной корпорации». Алексей Рогозин занимал свой пост с 2017 года.