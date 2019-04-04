Уход сына Рогозина с поста главы Ил подтвердили официально

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 21:42
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Рогозин возглавлял «Ил» с 2017 годафото: стоп-кадр видео ФактыPro, YouTube

Сын главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина Алексей покинул пост генерального директора Авиационного комплекса имени Ильюшина (ПАО «Ил»). Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

«Алексей Рогозин покидает пост Вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации и Генерального директора ПАО „Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина“», — пояснили представители пресс-службы.

Увольнение Рогозина связано с его переходом на новое рабочее место. Освободившееся место займет глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Юрий Грудинин.

Ранее «URA.RU» сообщало, что правительство России хочет отправить сына Рогозина в отставку. Такое решение связывали с «проблемными вопросами в части усиления кадрового потенциала Объединенной авиастроительной корпорации». Алексей Рогозин занимал свой пост с 2017 года.

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