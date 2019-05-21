Легенду советского авиапрома Ту-134, который полюбился Пугачевой, сняли с полетов в России

Последние два года только перевозчик «Алроса» использовал Ту-134Фото: bulgarienglobal, Instagram
Легенда советского авиапрома — пассажирский Ту-134 — готовится совершить последний рейс из города Мирный в Якутии в Новосибирск, где станет экспонатом музея авиации. Вылет последнего борта данной модели, который в 1990-х принадлежал певице Алле Пугачевой, назначен на 22 мая.
«Авиакомпания „Алроса“, которая в последние два года оставалась единственным эксплуатантом Ту-134 на регулярных пассажирских рейсах в России, выводит из эксплуатации данный тип воздушного судна», — передает ТАСС. По заявлению гендиректора компании Андрея Гулова, последний рейс будет пассажирским — в Новосибирск отправятся 72 человека.
Ту-134 — разработан в 1960 году. Был одним из самых массовых самолетов, собиравшихся в Советском Союзе. До 1989 года было построено 854 борта. В последние 30 лет машина не производилась, уточняет «Царьград».