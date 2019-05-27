В России предложили платить бабушкам за опеку над внуками

Платить бабушкам, дедушкам и другим близким родственникам за опеку над детьми предложила сенатор Елена Мизулина. Зампред комитета по конституционному законодательству намерена внести соответствующий документ в Госдуму.
«Бабушки и дедушки готовы заботиться о внуках, несмотря на то, что доходы у них небольшие», — сказала Мизулина в интервью «Парламентской газете». «Так почему бы не дать возможность государству поддержать их и не платить им материальную помощь?» — добавила она.
По новым правилам с опекунами ребенка — дедушками, бабушками, двоюродными братьями и сестрами, а также с дядями и тетями — государство будет заключать трудовые договоры и платить им зарплату, уточняет VSE42.
Помимо денежного вознаграждения, опекун получит право на оплачиваемый отпуск, а годы его работы включат в общий трудовой стаж и будут учитывать при начислении пенсии. Законопроект Мизулина планирует доработать и внести на рассмотрение в Госдуму осенью.