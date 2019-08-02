Екатеринбург стал претендентом на проведение в 2022 году чемпионата мира по баскетболу среди женщин

В Екатеринбурге может состояться мировое первенство по баскетболу среди женщин Фото: Александр Константинов © URA.RU

Екатеринбург вошел в число претендентов на проведение чемпионата мира по баскетболу среди женщин 2022 года. Об этом журналистам рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

«У нас есть несколько вариантов, но думаем, что Екатеринбург способен провести чемпионат. Тем более там уже будет готова новая арена», — приводит ТАСС слова Кириленко, напомнив, что в 2 августа исполком федерации баскетбола РФ одобрил подачу заявки на проведение чемпионата мира.

Россия еще ни разу не принимала женский чемпионат мира по баскетболу, хотя в СССР он проходил в 1959-м и 1986-м годах.