Названа дата, когда Эрдогану придется показать реальное отношение к Крыму

Реджеп Тайип Эрдоган приглашен на открытие Соборной мечети в Симферополе Фото: Официальный сайт Президента России

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма частью России могут разойтись с делом во время открытия Соборной мечети в Симферополе в 2020 году. Об этом «URA.RU» заявил политолог Сергей Киселев.

«Давайте дождемся момента, когда в Симферополе будет открыта Соборная мечеть. Если приедет Эрдоган… Одно дело говорить, другое — делать», — сказал Киселев. Политолог напомнил, что позиция Турции по Крыму не новая — то же самое турецкий лидер говорил и экс-президенту Петру Порошенко. «Позиция Турции известна, это не мешает налаживанию отношений и развитию, а как дальше дело пойдет — Москва не сразу строилась, и этот вопрос тоже будет решаться», — считает Киселев.

Соборная мечеть в Симферополе — крупнейшая в Восточной Европе — должна была открыться в апреле. Сроки перенесли, чтобы умножить в интерьере «крымскотатарский национальный колорит». В результате открытие, на которое приглашен Эрдоган, перенесли на 21 апреля 2020 года.

Ранее Эрдоган во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что Турция никогда не признает Крым частью РФ, напоминает «Национальная служба новостей». Вместе с этим турецкий лидер не поддержал слова Зеленского о том, что Киев и Анкара вместе смогут «вернуть мир» в регион Черного моря, напоминает « Царьград ».

Издание также напоминает, что Турция входит в НАТО, и если бы Эрдоган признал Крым российским, то пошел бы вразрез с линией альянса.