Россияне признались, зачем работают в отпуске

Треть россиян продолжают отвечать на звонки и проверять почту даже на отдыхе Фото: depositphotos.com

Около трети россиян активно участвуют в решении рабочих вопросов, находясь в отпуске, потому что об этом их просит начальство. К такому выводу пришли аналитики компании Ozon.travel, опросившие 2500 работников.

Согласно данным исследования, 32% россиян продолжают проверять почту, отвечать на звонки и доделывать отчеты даже в отпуске. «Почти треть из них остаются на связи не столько по своей воле, сколько по настойчивой просьбе руководителей», — приводит РИА «Новости» данные опроса. 26% человек заявили, что в отпуске за границей не общаются по телефону из-за роуминга, но раз в несколько дней читают электронные письма. Еще 10% списываются с коллегами только в мессенджерах. А отключают телефоны на время отпуска всего лишь 19%.

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