Кремль объяснил отсутствие интереса к политике у россиян двумя причинами

Песков объяснил, почему так много россиян никак не готовы участвовать в выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нежелание участвовать в выборах и неготовность голосовать у значительной части россиян — общеевропейская тенденция и сезонное явление. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса Левада Центра. Социологи проводили его 18—24 июля 2019 года и опросили 1605 жителей РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах на дому методом личного интервью.

Согласно исследованию, 41% опрошенных не намерены участвовать в выборах (доля таких мнений достигла максимального уровня с предыдущих выборов в Госдуму в 2016 году) или не знают, за кого голосовать. Журналисты поинтересовались у Пескова, означают ли эти цифры наличие в обществе запроса на новые политические силы.

«Преждевременным было бы делать обобщающие выводы на основе этого опроса. Тем более с учетом летнего периода: август месяц — наименьшая политическая ориентация. Мы обращаем внимание на этот опрос, как и на все опросы. Вместе с тем, хочу отметить, что много лет хорошо известна общеевропейская тенденция к деполитизации европейцев и россиян. Явка на выборах в европейских странах низкая, и участие тоже на низком уровне. Тенденции есть, но я бы не спешил делать далеко идущих выводов», — пояснил Дмитрий Песков.

К слову, тот же опрос показал, что из тех, кто готов голосовать, «Единую Россию» поддерживают 44%, КПРФ — 17%, ЛДПР — 16%, «Коммунистов России» и «Справедливую Россию» — по 4%, «Яблоко» и Партию пенсионеров за социальную справедливость — 2%.