В Крыму избили священника из Москвы

Уличный артист напал на священника с ребенком
На набережной Ялты уличный артист избил священника из Москвы Алексея Забелина, который гулял с маленьким ребенком. О произошедшем пострадавший рассказал на своей странице в Facebook.
По словам священника, инцидент произошел из-за того, что он посадил на скамейку сына, который за время прогулки натер ноги. В тот момент к семье подошел мужчина и сказал, что у него скоро шоу, что лавка занята и спихнул с нее ребенка.
«От неожиданности я стал звать на помощь и полицию. Человек в белом ударил меня по лицу и в голову <…>. С нецензурной бранью он кинулся на моего сына», — написал Забелин. Сейчас священник находится в больнице.