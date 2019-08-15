14 августа 2019

В Крыму избили священника из Москвы

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Уличный артист напал на священника с ребенкомФото: Александр Кулаковский © URA.RU

На набережной Ялты уличный артист избил священника из Москвы Алексея Забелина, который гулял с маленьким ребенком. О произошедшем пострадавший рассказал на своей странице в Facebook.

По словам священника, инцидент произошел из-за того, что он посадил на скамейку сына, который за время прогулки натер ноги. В тот момент к семье подошел мужчина и сказал, что у него скоро шоу, что лавка занята и спихнул с нее ребенка.

«От неожиданности я стал звать на помощь и полицию. Человек в белом ударил меня по лицу и в голову <…>. С нецензурной бранью он кинулся на моего сына», — написал Забелин. Сейчас священник находится в больнице.

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