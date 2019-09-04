На Урале забыли про Бажова, отставка Мантурова оказалась «бредом», введение новых налогов отложили. Главное за день — в подборке «URA.RU»

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Клипарт. Екатеринбург , налоги, калькулятор, папки
Минфин России предлагает временно отказаться от трех новых налоговФото: Илья Московец © URA.RU

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Сегодня 4 сентября, среда. И вот главные новости к этому часу:

В России решили подождать с введением трех новых налогов. Власти считают, что внедрение этих платежей в налоговую систему обойдется слишком дорого.

СМИ сообщили, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров покинет свой пост, чтобы стать главой «Ростеха». Мантуров прокомментировал слухи о своей отставке.

Глава Минтруда Максим Топилин уверен, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен. Министр Максим Орешкин назвал условия перехода на новый график. А экономисты рассказали, как инициатива повлияет на доходы россиян.

В России отменят досмотр перед полетом для транзитных пассажиров. Инициатива уменьшит риск опоздания путешественников на следующие рейсы, считают в Минтрансе РФ.

Владимир Путин жестко отозвался о тех, кто назвал Дальний Восток не нужной для России территорией. Президент шокирован тем, что кто-то мог так высказаться о важнейшем регионе страны.

На кладбище Екатеринбурга заросла могила Бажова. Местные власти объявили 2019-й годом писателя, но за дежурными торжествами забыли о сохранении наследия. За кладбищем знаменитых уральцев вообще не следят. Показываем заброшенный «уральский некрополь».

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