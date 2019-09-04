Министр Мантуров прокомментировал слухи о своей отставке

Денис Мантуров (на фото слева) останется министром промышленности и торговли
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров опроверг информацию о грядущей отставке со своего поста. Политик дал оценку ситуации в кулуарах Восточного экономического форума.
«Это бред сумасшедший», — цитирует Мантурова ТАСС. Глава Минпромторга уточнил, что не планирует возглавлять «Ростех», о чем ранее сообщали СМИ. Мантуров уточнил, что выполняет только те задачи, которые перед ним поставлены, и цели возглавить корпорацию у него нет. «Я являюсь председателем наблюдательного совета „Ростеха“», — добавил политик, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее появились сообщения об уходе Мантурова с поста министра на должность главы «Ростеха». По неподтвержденной информации, политик должен был покинуть нынешний пост 18 сентября.