Минтранс РФ планирует отменить предполетный досмотр пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта
Отмена досмотра позволит минимизировать риск опоздания на следующий рейс, считают в Минтрансе РФФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России отменят предполетный досмотр для транзитных пассажиров на внутренних воздушных линиях. С таким предложением к заинтересованным ведомствам выступил Минтранс РФ.

«Отмена предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта», — цитирует РИА «Новости» главу департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлану Петрову. Она отметила, что изменения позволят избежать лишних досмотровых формальностей — например, пассажиры смогут не снимать ремни и обувь на каблуках.

Кроме того, Петрова считает, что нововведение позволит минимизировать риск опоздания на следующий рейс. Представитель ведомства также уверена, что отмена досмотра уменьшит время для пересадки пассажиров при стыковках.

Расскажите о новости друзьям
Общество Путешествия
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...