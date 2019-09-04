Минтранс РФ планирует отменить предполетный досмотр пассажиров

В России отменят предполетный досмотр для транзитных пассажиров на внутренних воздушных линиях. С таким предложением к заинтересованным ведомствам выступил Минтранс РФ.
«Отмена предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта», — цитирует РИА «Новости» главу департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлану Петрову. Она отметила, что изменения позволят избежать лишних досмотровых формальностей — например, пассажиры смогут не снимать ремни и обувь на каблуках.
Кроме того, Петрова считает, что нововведение позволит минимизировать риск опоздания на следующий рейс. Представитель ведомства также уверена, что отмена досмотра уменьшит время для пересадки пассажиров при стыковках.