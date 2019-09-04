Глава Минтруда допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен. Об этом заявил глава Министерства Труда Максим Топилин.
«Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе», — цитирует министра ТАСС.
Ранее с подобным заявлением на Международной конференции труда, которая состоялась 11 июня, выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Политик уверен, что такие изменения могут произойти из-за развития технологий. Позже Медведев заявил, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю будут сохранены те же зарплаты. При этом премьер-министр страны добавил, что это произойдет еще не скоро.
Сегодня инициативу прокомментировал и министр экономического развития Максим Орешкин. Он назвал условия, при которых сокращение рабочих дней возможно. Это достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда.