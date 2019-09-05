Глава Минздрава допустила введение четырехдневной рабочей недели в России

Необходимо изучить, как четырехдневная рабочая неделя скажется на разных группах населения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова допустила возможность введения четырехдневной рабочей недели. Об этом она заявила на площадке Восточного экономического форума.

«В том случае, если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет», — приводит ее слова РИА «Новости». Министр подчеркнула, что предложение нужно всесторонне обсуждать.

По словам Скворцовой, Минздраву пока не поручали изучать этот вопрос. Министр отметила, что нужно проанализировать, как изменения скажутся на разных группах населения в зависимости от возраста, пола и профессии.

Впервые с предложением о переходе на «четырехдневку» выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Позже он потребовал при переходе сохранить прежний уровень зарплат. Изменение рабочей недели посчитал возможным глава Министерства Труда Максим Топилин. Также инициативу прокомментировал и министр экономического развития Максим Орешкин. Он уверен, что переход на четырехдневную рабочую неделю может произойти при достижении более высокого дохода населения и высоком уровне производительности труда.