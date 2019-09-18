Стало известно, из-за чего вырастут цены на ОСАГО

За обязательное страхование авто многим придется платить больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проезд на красный свет, большое превышение скорости и езда в пьяном виде станут поводом для повышения цены ОСАГО для водителей-нарушителей.

«Страховщик сможет учитывать (а сможет и не учитывать) факт наличия у водителя нарушений ПДД. К таким нарушениям <…> может относится неоднократное привлечение к административной ответственности за проезд на красный свет светофора, превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения, а также управление автомобилем в пьяном виде», — передают «Известия» сообщение Центробанка, который курирует рынок страхования.

В ЦБ подчеркнули, что на уровне закона не будет связи между нарушением ПДД и суммой полиса. Компании будут сами выявлять влияние нарушений ПДД на аварийность водителя и выбирать для него тариф. Уточняется, что страховщики смогут отказывать в скидке водителю, даже если у него не было штрафов за год.

В Минфине пояснили, что «квалификация ПДД» не является предметом закона об ОСАГО. Главная цель — смотивировать водителей меньше нарушать правила. Автоэксперт Сергей Ифанов подчеркнул, что ни в одной стране мира цена полиса не привязана к дорожным нарушениям.

Сумма автостраховки после реформы может вырасти до 70%. Госдума начнет чтение правительственных поправок к закону об обязательном автостраховании в конце сентября. Ранее сообщалось, что страховка «идеального» водителя будет стоить 2,5 тыс. рублей, напоминает «Национальная служба новостей».