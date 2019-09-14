Российские власти приступают к изучению новой реформы ОСАГО

Автолюбители пока не знают, чего ждать от реформы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство финансов РФ готовится приступить к реализации второго этапа реформы ОСАГО. По данным СМИ, Госдума начнет чтение правительственных поправок к закону об обязательном автостраховании уже в конце сентября.

Законопроект предлагает увеличение лимита выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших при ДТП с 500 тысяч до 2 млн рублей, сообщила газета « Коммерсант ». Также в 2020 году из полиса могут исчезнуть территориальный коэффициент и коэффициент мощности авто. При этом страховщики получат право учитывать характеристики автовладельца при определении цены полиса и количество грубых нарушений.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что второй этап реформы ОСАГО снизит стоимость полиса для аккуратных водителей, отмечает RT. При этом ранее эксперты сообщали «URA.RU», что автострахование может, наоборот, сильно подорожать. Дело в том, что законопроект увеличивает тарифный коридор сначала на 40, а потом еще на 30 процентов. Страховые компании получат возможность устанавливать повышающие коэффициенты для клиентов с плохой историей вождения.

Первый этап реформы ОСАГО стартовал в начале 2019 года. В частности, произошло расширение тарифного коридора на 20% в обе стороны и изменился коэффициент «возраст-стаж».