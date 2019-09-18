В защиту фигурантов «московского дела» выступили даже священники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews , где мы оперативно публикуем самое важное.

Главные новости к этому часу:

В Свердловской области появится новый глава УФСБ — и это означает конец эпохи могущественного «клуба генералов» старой закалки. Назначение Алексея Зиновьева на должность начальника самой закрытой силовой структуры вызывает вопросы на всех уровнях власти — и мы на них отвечаем.

40 священников написали открытое письмо в защиту осужденных по «московскому делу». Обращение уже называют PR-акцией, согласованной с патриархом Кириллом, а действиям Церкви уже нашли объяснение — и власти оно вряд ли понравится.

Протесты в Москве и последовавшие уголовные дела подтолкнули к действиям не только РПЦ. Новый тренд — отстаивать осужденных «всем миром» — поддержали даже Андрей Турчак и Иван Ургант. Разбираемся, что стоит за консолидацией россиян и кому придется на это отвечать.

В России уже через пару лет вырастет смертность от онкологии. Проблема — в правилах закупки лекарств, из-за чего врачи зачастую просто не знают, чем лечат пациентов. Однако медики уверены, что проблема не только в лекарствах, но и в подготовке их коллег.

В одной из колоний Екатеринбурга осужденным с ВИЧ меняют диагнозы, чтобы не отпускать их на волю. Заключенным приписывают легкие стадии заболевания, хотя диагноз «снижаться» не может. Родные осужденных утверждают, что медики не отпускают ВИЧ-инфицированных, чтобы те «не распространяли заразу».

В челябинском селе Долгодеревенское десятиклассники вышли на пикет против второй смены. Ученики потребовали перевести их на утреннее обучение из-за проблем с репетиторами и курсами в вузах. Рассказываем, как обычная сельская школа смогла стать центром подросткового протеста.