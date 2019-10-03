Путину предложили лишить губернаторов «медицинских» полномочий

Руководству российских регионов со следующего года, возможно, придется согласовывать назначение министров здравоохранения с правительством РФ. С предложение внести такие изменения в законодательство к президенту России Владимиру Путину обратилась глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
«Поддержку своей реформе Минздрав сможет обеспечить за счет централизации управления системой здравоохранения. По поручению президента правительство к 1 июля 2020 года должно законодательно утвердить обязательное согласование с Минздравом кандидатур региональных министров здравоохранения», — сообщает «
В случае, если данная инициатива будет поддержана главой государства, Минздрав РФ, по сути, станет вторым после ФАС «гражданским» ведомством, у которого есть право влиять на региональные назначения — в отличие от силовых МВД, ФСИН, ФССП, фельдъегерской службы, ФСО, ФТС и ФСБ, самостоятельно назначающих глав региональных управлений. Кроме того, если предложения Минздрава получат поддержку Путина, без согласования с федеральным центром назначать региональных министров здравоохранения больше не смогут, пишет издание.
Ранее Минздрав РФ и лично Вероника Скворцова не раз выходили с подобными предложения о централизации системы здравоохранения в стране, однако пока инициатива федерального ведомства так и не было воплощена в реальности. Сейчас же в поддержку предложений Скворцовой готова высказаться вице-премьер Татьяна Голикова.