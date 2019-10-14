Эрдоган объяснил отношение России к турецкой военной операции в Сирии

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, Россия позитивно оценивает военную операцию Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Россия позитивно относится к освобождению турецкими войсками города Кобани в Сирии от курдских группировок. Такое мнение высказала президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, вокруг этого вопроса ходят разные слухи, однако он уверен, что никаких проблем не будет. «Нам кажется, что проблем с Кобани не будет. Россия позитивно относится к этому вопросу», — приводит слова Эрдогана ТАСС.

Турецкие военные должны обеспечить безопасный вход Сирийской свободной армии в город Манбидж, который контролируют террористы. Ранее Турция заключила соглашение с США о выводе террористов из города в течение 90 дней, сообщает « Федеральное агентство новостей ».

Как писало «URA.RU», министр обороны США Макр Эспер сообщил, что американские войска оказались в ловушке между турецкой и сирийской армиями. Сейчас военные силы Турции проводят военную операцию в Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).