13 октября 2019

Американские военные попали в ловушку в Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт pickupimage. miliman, военная техника, хаммер, hummer, армия сша, американская армия
Из-за противостояния Турции и Сирии «в ужасном положении» оказалась армия СШАФото: miliman, pickupimage.com

Американские войска в Сирии оказались в ловушке между турецкой и сирийской армиями. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

«Силы США оказались в ловушке между сирийской армией, движущейся на север, чтобы сразиться с турецкой армией, движущейся на юг», — заявил он телеканалу Fox News. По словам министра обороны, армия теперь находится в «ужасном положении», пишет RNS. При этом у войск США в Сирии нет цели противостоять Турции.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции. Действия военных направлены против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).

Решение турецкого лидера вызвало недовольство США, которые назвали это «вторжением» на территорию Сирии. Однако российская сторона раскритиковала позицию американских властей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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