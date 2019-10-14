Американские военные попали в ловушку в Сирии

Американские войска в Сирии оказались в ловушке между турецкой и сирийской армиями. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.
«Силы США оказались в ловушке между сирийской армией, движущейся на север, чтобы сразиться с турецкой армией, движущейся на юг», — заявил он телеканалу Fox News. По словам министра обороны, армия теперь находится в «ужасном положении», пишет
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции. Действия военных направлены против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).
Решение турецкого лидера вызвало недовольство США, которые назвали это «вторжением» на территорию Сирии. Однако российская сторона раскритиковала позицию американских властей.