«Роснефть» провела масштабное изменение руководящего состава

«Роснефть» решила сменить сразу нескольких вице-президентов. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба компании.
Вице-президентом компании по внутреннему сервису был назначен Эрик Лирон, раньше занимавший пост первого вице-президента по разведке и добыче. Зелько Рунье стал первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса.
В свою очередь, Алексей Артемьев, работающим в кадровом блоке компании с 2012 года, стал вице-президентом по кадровым и социальным вопросам. Вице-президентом-главным геологом стал Александр Поляков. Также новую должность получил Андрей Лазеев, назначенный генеральным директором ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».
При этом предыдущий вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин не покинул компанию. Теперь он будет заниматься курированием ветеранских организаций.
Как говорится в заявлении компании, решение было принято в связи с оптимизацией организационной структуры, направленной на увеличение эффективности деятельности «Роснефти».