«Роснефть» провела масштабное изменение руководящего состава

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Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, кондинское месторождение, эргинский кластер, нефть
«Роснефть» сменила нескольких вице-президентовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Роснефть» решила сменить сразу нескольких вице-президентов. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба компании.

Вице-президентом компании по внутреннему сервису был назначен Эрик Лирон, раньше занимавший пост первого вице-президента по разведке и добыче. Зелько Рунье стал первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса.

В свою очередь, Алексей Артемьев, работающим в кадровом блоке компании с 2012 года, стал вице-президентом по кадровым и социальным вопросам. Вице-президентом-главным геологом стал Александр Поляков. Также новую должность получил Андрей Лазеев, назначенный генеральным директором ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

При этом предыдущий вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин не покинул компанию. Теперь он будет заниматься курированием ветеранских организаций.

Как говорится в заявлении компании, решение было принято в связи с оптимизацией организационной структуры, направленной на увеличение эффективности деятельности «Роснефти».

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