В России под угрозой срыва оказались новогодние полеты

Россиян предупредили о возможном срыве авиаперевозок в новогодние праздники из-за нехватки самолетов. Об этом говорится в письме, направленном замминистра транспорта России Александру Юрчику. Документ опубликован на сайте Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
«Объединяющая 27 авиакомпаний в России Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщила о „критической ситуации“ в сфере авиаперевозок в канун Нового года», — передает «Национальная служба новостей». Причиной сбоя является то, что Минтранс не может принять решение по поводу использования 30 самолетов, которые перевозчики собирались использовать в новогодние праздники. В Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта входят 27 российских авиакомпаний, в том числе S7, Utair и «Уральские авиалинии».