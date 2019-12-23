В России под угрозой срыва оказались новогодние полеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, салон самолета, azur air, азур эйр, авиакомпания azur air, борт самолета, авиаперевозки, боинг 777-300, boeing 777-300ER
Минтранс не может принять решение по поводу использования 30 самолетовФото: Анна Майорова © URA.RU

Россиян предупредили о возможном срыве авиаперевозок в новогодние праздники из-за нехватки самолетов. Об этом говорится в письме, направленном замминистра транспорта России Александру Юрчику. Документ опубликован на сайте Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

«Объединяющая 27 авиакомпаний в России Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщила о „критической ситуации“ в сфере авиаперевозок в канун Нового года», — передает «Национальная служба новостей». Причиной сбоя является то, что Минтранс не может принять решение по поводу использования 30 самолетов, которые перевозчики собирались использовать в новогодние праздники. В Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта входят 27 российских авиакомпаний, в том числе S7, Utair и «Уральские авиалинии».

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...