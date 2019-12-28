В Британии Путина признали знаковой фигурой десятилетия

Британское издание Financial Times включило президента России Владимира Путина в список из 50 человек, «определивших облик десятилетия».
«Журналисты FT включили в список „50 людей десятилетия“ 19 видных политических фигур, 22 бизнесмена и девять человек, представляющих культуру, науку, шоу-бизнес и спорт», — пишет ТАСС со ссылкой на список Financial Times.
Среди политиков, помимо российского лидера, значатся президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Тайип Эрдоган, бывший американский лидер Барак Обама и нынешний — Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.
Также в перечне — экс-сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден, лидер массовых протестов в Гонконге Джошуа Вонг и даже бывший директор антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. В 2016 году он уехал в Америку и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Что касается бизнесменов, газета включила в список главу компании Apple Тима Кука, основателя Amazon Джеффа Безоса, сооснователя Netflix Рида Хастингса, сооснователя Uber Трэвиса Каланика и главу Tesla Илона Маска.